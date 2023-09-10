"القومي لحقوق الإنسان" يعزي المغرب في ضحايا الزلزال

كتب- محمد نصار:

تقدمت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية شعبا وحكومة باسمها واسم المنتسبين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في هذا الحدث الأليم الذي أسفر عن وقوع مئات الضحايا والمصابين في عدد من المدن المغربية.

وأكدت مشيرة خطاب، في بيان الأحد، أن هذا الزلزال وما أسفر عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات أصاب كل المصريين بالأسى والحزن.

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة أن الشعب المغربي قادر على تجاوز هذه المحنة الصعبة لما يملكه من قدرة على تجاوز الأزمات.



وتقدمت السفيرة خطاب بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين كافة.