عبد العزيز مخيون يناقش صورة العائلة فى الدراما المصرية بأوبرا دمنهور



كتب- محمد شاكر:

يعقد صالون أوبرا دمنهور الثقافى لقاء بعنوان "صورة العائلة فى الدراما المصرية" ويستضيف الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، وتحاوره الدكتوة هبة الأصولى تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الإثنين 11 سبتمبر على مسرح اوبرا دمنهور.

وذلك في انطلاق فعاليات موسم النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويتخلل الصالون فقرات فنية للمطرب أحمد الريانى وفريق الفور كاتس الذى يضم كارما، بهار، روان وفريدة.

يدور الحوار حول مشوار عبد العزيز مخيون الفنى وأهم اعماله وأبرز الشخصيات التى قام بأدائها من خلال الأعمال الدرامية المختلفة، كما يتم إلقاء الضوء على صورة العائلة فى الدراما المصرية ودور الفن فى معالجة مختلف قضايا المجتمع.