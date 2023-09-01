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BBC

شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

08:54 م الجمعة 01 سبتمبر 2023
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    الطقس
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    درجات الحرارة والظواهر الجوية
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، وذلك على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها: من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة أن تسود شبورة مائية (من 4 إلى 7 صباحاً تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأيضا توقعت الهيئة أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

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