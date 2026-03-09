إعلان

المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا جديدًا لتوسيع محطة محولات البدرشين

كتب : مصراوي

05:05 م 09/03/2026

المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا جديدًا لتوسيع محط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقداً مع شركة حسن علام للإنشاءات لتوسيع محطة محولات البدرشين جهد 220 ك.ف بنظام GIS.

وذكرت الشركة أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال توسيع محطة محولات البدرشين بمهمات جهد 220 ك.ف لتصبح المحطة بجهد 11/66/220 ك.ف بسعة إجمالية 350 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز GIS بنظام تسليم مفتاح والتابعة لمنطقة كهرباء القاهرة.

ويهدف المشروع إلى تخفيف الأحمال على الخطوط جهد 66 ك.ف المغذية لأحمال محطتي محولات البدرشين والحوامدية جهد 11/66 ك.ف وذلك من خلال نقل وتغذية جزء من هذه الأحمال على محطة محولات البدرشين بعد توسعتها بجهد 11/66/220 ك.ف بما يسهم في رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين استقرار الشبكة في المنطقة.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة مني رزق التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستقرار والاستدامة لمنظومة الكهرباء.

كما وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقداً مع شركة إبيك تكنولوجي للمقاولات العامة والصناعات الكهربائية.

ويتضمن العقد التابع لمنطقة كهرباء القاهرة توريد وتركيب واختبار جميع المهمات الخارجية للمحول بالإضافة إلى تركيب محول قدرة سعة 750 م.ف.أ جهد 11/220/500 ك.ف بمحطة محولات الحوامدية جهد 11/66/220/500 ك.ف.

ويهدف المشروع إلى استعواض المهمات الخارجية للمحول التي تم نقلها إلى محطة محولات S4 جهد 220/500 ك.ف وذلك في إطار تدعيم كفاءة التشغيل واستمرارية التغذية الكهربائية ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً تبدأ من تاريخ أمر الإسناد.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محطة محولات البدرشين تخفيف الأحمال الكهرباء البدرشين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة
أخبار مصر

بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة
"هذه لعبة قذرة".. الحبتور يجدد هجومه اللاذع على إدارة ترامب
شئون عربية و دولية

"هذه لعبة قذرة".. الحبتور يجدد هجومه اللاذع على إدارة ترامب
"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
أخبار المحافظات

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
حلم "الثانوية" انتهي بكابوس| 480 من طلاب السودان ضحية نصب.. ما القصة؟
حوادث وقضايا

حلم "الثانوية" انتهي بكابوس| 480 من طلاب السودان ضحية نصب.. ما القصة؟
مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم
دراما و تليفزيون

مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة