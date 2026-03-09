وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقداً مع شركة حسن علام للإنشاءات لتوسيع محطة محولات البدرشين جهد 220 ك.ف بنظام GIS.

وذكرت الشركة أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال توسيع محطة محولات البدرشين بمهمات جهد 220 ك.ف لتصبح المحطة بجهد 11/66/220 ك.ف بسعة إجمالية 350 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز GIS بنظام تسليم مفتاح والتابعة لمنطقة كهرباء القاهرة.

ويهدف المشروع إلى تخفيف الأحمال على الخطوط جهد 66 ك.ف المغذية لأحمال محطتي محولات البدرشين والحوامدية جهد 11/66 ك.ف وذلك من خلال نقل وتغذية جزء من هذه الأحمال على محطة محولات البدرشين بعد توسعتها بجهد 11/66/220 ك.ف بما يسهم في رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين استقرار الشبكة في المنطقة.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة مني رزق التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستقرار والاستدامة لمنظومة الكهرباء.

كما وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقداً مع شركة إبيك تكنولوجي للمقاولات العامة والصناعات الكهربائية.

ويتضمن العقد التابع لمنطقة كهرباء القاهرة توريد وتركيب واختبار جميع المهمات الخارجية للمحول بالإضافة إلى تركيب محول قدرة سعة 750 م.ف.أ جهد 11/220/500 ك.ف بمحطة محولات الحوامدية جهد 11/66/220/500 ك.ف.

ويهدف المشروع إلى استعواض المهمات الخارجية للمحول التي تم نقلها إلى محطة محولات S4 جهد 220/500 ك.ف وذلك في إطار تدعيم كفاءة التشغيل واستمرارية التغذية الكهربائية ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً تبدأ من تاريخ أمر الإسناد.