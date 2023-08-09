نشاط رياح وأتربة ورمال.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس من اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل تشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية على شمال البلاد؛ حيث متوقع أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.
وأضافت الهيئة، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى ٣٤ درجة مئوية، السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية، شمال الصعيد ٣٧ درجة مئوية أما عن جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تكون درجة العظمى في الظل ٤٥ درجة مئوية.
وتابعت الهيئة: "الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، حلايب- شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر.
وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.
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