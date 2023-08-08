بقيت في مصر برؤية نبوية.. أبرز المعلومات عن السيدة نفيسة رضي الله عنها

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بعد ساعات من افتتاحه.. العشرات يزورون ضريح السيدة نفيسة: تحفة معمارية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، يرافقه سلطان طائفة البهرة بالقاهرة، مسجد وضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، غلق ضريح وجزء من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، في شهر أبريل 2022، بسبب أعمال التطوير.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، طبقا لما ذكره الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في برنامج "مصر أرض الصالحين"، الذي أذيع على التلفزيون المصري على النحو التالي:

- هي السيدة نفيسة هي بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن سيدنا علي والسيدة فاطمة، وهي سليلة بيت النبوة.

- ولدت عام 145، في المدينة المنورة، وكان والدها أمير المدينة.

- لها أخ أيضا دُفن في مصر اسمه يحيى المتوج لأن وجهه كله نور، والأرجح أنّ قبره عند سيدي الليثي ابن سعد بعد الشافعي.

- كانت تحب العبادة منذ صغرها ونشأت على ملازمة المسجد النبوي الشريف، وهذا سر انجذاب المصريين لضريحها وتعلقهم بها، كونها كانت نموذجا لما حدث في القرن الثاني الهجري من المثال الصالح الذي قدمه المسلمون للعالمين.

- عُرف عن السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها استجابة الدعاء وكانت متواضعة للغاية.

- تزوجت إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين، وكان اسمه إسحاق المؤتمن، وكانت ابنة لأمير وزوجة لأمير.

- كانت السيدة نفيسة رضي الله عنها امرأة عابدة ومتعلقة وشفافة.

- كان الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي السيدة نفيسة كثيرا، وهو يؤثر في بقائها في مصر.

- أسلم بسببها 70 ألف يهودي من الطائفة اليهودية وقتها بسبب معجزة بنت قعيدة تعافت من مياه وضوء السيدة نفيسة، وهذه الواقعة مؤرخة،

- بقيت السيدة نفيسة رضي الله عنها في مصر من رؤية نبوية، وجاءت لمصر عام 193.

- توفيت عام 208، وظلت بمصر نحو 15 عاما.

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