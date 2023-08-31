مثقفون يطالبون بإنشاء متحفًا وتمثالًا للفنان إسماعيل ياسين

كتب- محمد شاكر:

عقدت وزارة الثقافة ندوة عن الفنان السويسي إسماعيل ياسين، بعنوان "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان.. من بلد الغريب إلى عاصمة الفن"، مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض السويس الأول للكتاب، المنعقد حاليًّا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وبدأت الأمسية بالتعريف بفنان مصر وابن السويس إسماعيل ياسين، وبأهميته كعلامة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وأجاب الدكتور عادل معاطي عن سؤال "لماذا حظي إسماعيل ياسين بهذا الحب والإعجاب من الجمهور المصري والعربي؟ ولماذا استحق هذا الحب؟" قائلا: إسماعيل ياسين تعامل مع ملامحه بشكل مثير، حيث أحب ملامحه فأحبه الجمهور، وكان يملك كاريزما كبيرة جدًا، ولذلك ارتبط بالناس، وكان راضيًّا وقانعًا، ومثَّل أمام جميلات السينما المصرية وكبار مطرباتها.

وأضاف: كانت للرؤية النقدية عند إسماعيل ياسين دور كبير في إتقان أعماله ومنولوجاته، وكان يمثل عمق المجتمع، فحفظت أعماله في ذاكرة الناس، وتميز إسماعيل ياسين بصوت رائع، فلحن له الكثير من الملحنين الكبار، أمثال: محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، فريد الأطرش، محمد فوزي، منير مراد وغيرهم.

وأكمل: ما أخذه عن بعض الناس حين مثّل فيلم (ابن حميدو)، وكان تصويره في منطقة بين السويس والعين السخنة، كنت أود أن يغني الفنان إسماعيل ياسين أغنية على السمسمية، وأظنها كانت ستخلد للتاريخ.

وأكد أنه يتمنى أن تعنى المحافظة بعمل كورال يغني أعمال إسماعيل ياسين، ويهتم بموروثه الكبير، ونادى معاطى بإنشاء تمثال في ميدان إسماعيل ياسين، وكذلك تماثيل لرموز السويس التي أسهمت في الحياة المصرية، لافتا إلى أن ياسين اهتم بأهم القضايا التي تناولها في أعماله: السعادة، الفقر والغنى، الحظ، الأخلاق.. وغيرها.

وأكد أن المونولوج يعد فنا من الفنون الشعبية العربية، ولونا ساخرا من الغناء، أحادي الأداء، يخوض في واقع المجتمعات، وهو ما أكسبه شعبية كبيرة، وتخصص إسماعيل ياسين في المنولوج الغنائي الساخر، ومن أبرز منولوجاته: صاحب السعادة، الدنيا دي متعبة، ما تستعجلش وغيرها.

وأضاف محمد قاسم من شباب السويس: الفنان إسماعيل ياسين ثاني فنان تسمى أفلام باسمه بعد (شالوم)، كما أتمنى إنشاء متحف في محافظة السويس يحوي أعمال الفنان الراحل، ومتعلقاته.

وتحدث الكاتب ماهر زهدي، أن إسماعيل ياسين تاريخ كبير من الفن، فقد سجلت له ٥٠ مسرحية تليفزيونية، لكنها تم مسحها عمدا غيرة منه في فترة سابقة، وله كما هو مشاع ٢٤٠ فيلما، إلا أنني بعد بحث وجدتها ٦٠٠ فيلم، فقد مثل في عام واحد ما يقارب الـ ٢٢ فيلما، وهو أمر لم يحدث مع أي فنان.

ورصد زهدي تاريخ ياسين منذ ١٩٣٩، إلى ١٩٧٢، من أول فيلم له (خلف الحبايب)، إلى فيلم (المليونير) سنة ١٩٥٠، وأقر بأنه كان نجما وقف أمامه في أدوار أقل نجوم كبار مثل فريد شوقي، ورشدي أباظة.. وغيرهما.

جاء ذلك بحضور الإعلامي الدكتور عادل معاطي، والكاتب والمؤرخ الصحفي ماهر زهدي، وممثلا عن شباب السويس الأستاذ محمد قاسم، وأدراها: مروان حماد.