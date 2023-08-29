طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: رياح وارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في الفترة من الثلاثاء 29 أغسطس 2023 إلى الأحد 03 سبتمبر 2023، حيث يسوده طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الثلاثاء 29 أغسطس 2023

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء من وإلى من 4 الى 7 صباحاً تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأربعاء 30 أغسطس والخميس 31 أغسطس 2023

- ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء



- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى من 4 الى 7 صباحاً تقريبا



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



من الجمعة 01 سبتمبر إلى الأحد 03 سبتمبر 2023

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.