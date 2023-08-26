وزير العمل يكرم "محرري العمل" في وسائل الإعلام.. ويحثهم على تنمية مهاراتهم



كتب- محمد أبو بكر:

كرم وزير العمل حسن شحاتة اليوم السبت "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة، وقنوات فضائية، ووكالات الأنباء المشاركين فى الدورة التدريبية بشأن "التناول الإعلامي لموضوعات العمل والاتفاقيات الدولية".



جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وتم تسليمهم شهادات تقدير على مشاركتهم في دورة تدريبية منعقدة الان في شرم الشيخ، وعلى جهودهم فى نشر ملفات عمل الوزارة.



وجرى خلال فعاليات اليوم الثانى من الدورة التدريبية الخاصة بالمشاورة الإعلامية والتناول الإعلامي لموضوعات العمل والاتفاقيات الدولية، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة، إطلاق حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وحث الوزير شحاتة الإعلاميين على الاستمرار في تكثيف جهودهم وتنمية مهاراتهم لعرض كل قضايا العمل وجهود الدولة فيها بمهنية وموضوعية تليق بالجمهورية الجديدة.