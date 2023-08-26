ظاهرة تساعد على تلطيف الأجواء.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس غدا
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كتب- إسلام لطفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر المتوقعة غدا الأحد على مختلف المناطق.
وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود غدا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وذكرت الهيئة تكون السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجوواء، مشيرة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.
وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 والسواحل الشمالية الغربية 31 و34 و24، وجنوب الصعيد 45 و46 و29.
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