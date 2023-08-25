طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: اضطراب في الأحوال الجوية بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" عن وجود اضطراب في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الأرصاد في بيانها، أنه يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يستمر نشاط الرياح لمدة 48 ساعة وهو ما يقلل الإحساس بانخفاض نسب الرطوبة ليلاً، وتستمر الأجواء في التحسن حتي نهاية الأسبوع.

وطبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية إليكم بعض درجات الحرارة المسجلة الآن لبعض المناطق:

القاهرة ٣١ درجة مئوية

الإسكندرية ٢٧ درجة مئوية

مطروح ٢٩ درجة مئوية

بورسعيد ٢٨ درجة مئوية

الغردقة ٣٧ درجة مئوية

شرم الشيخ ٣٩ درجة مئوية

الأقصر ٤٠ درجة مئوية

أسوان ٤٢ درجة مئوية