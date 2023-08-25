طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة ورمال وأتربة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 25-8-2023، على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد في بيان، لها، أن الساعات المقبلة تشهد طقسا حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون شديد الحرارة بجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة تكون معتدلة ورطبة ليلاً على شمال البلاد البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس اليوم يشهد نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بمناطق من محافظة الوادى الجديد، وهو ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

ولفتت إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس فتكون سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، فيما يكون ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.

وطبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية إليكم بعض درجات الحرارة المسجلة الآن لبعض المناطق:

القاهرة ٣١ درجة مئوية

الإسكندرية ٢٧ درجة مئوية

مطروح ٢٩ درجة مئوية

بورسعيد ٢٨ درجة مئوية

الغردقة ٣٧ درجة مئوية

شرم الشيخ ٣٩ درجة مئوية

الأقصر ٤٠ درجة مئوية

أسوان ٤٢ درجة مئوية