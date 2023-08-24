الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ 7.5 مليون مواطن

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 7 ملايين و585 ألف مواطن من خلال عيادات الأسنان في الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 55 الف و729 ندوة تثقيفية وتوعوية متخصصة، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على القوافل العلاجية بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 543 ألف و672 مواطن.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 8 آلاف و453 مواطن من خلال 47 قافلة علاجية متخصصة تم تقديمهم خلال الفترة نفسها، منوهاً أنه سيتم إطلاق 60 قافلة أخرى بمختلف المحافظات، خلال النصف الثاني من العام.

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، تم المرور على 101 وحدة طب أسنان وقسم للأسنان بالمستشفيات بمختلف المحافظات، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الخدمات ذات الجودة العالية والأماكن التي تحتاج لتجديد أو استحداث خدماتها، منوهاً إلى تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج الفحص والتسجيل الطبي والمستلزمات الخاصة شهريًا بكل عيادة لطب الفم والأسنان على مستوى الجمهورية، ضمن النظام الالكتروني الموحد.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى أنه تم تدريب 6 آلاف و992 طبيب أسنان و142 فني تمريض بجميع المحافظات على أحدث الخدمات، لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابياً على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، كما تم تدريب 4آلاف و386 طبيب أسنان امتياز بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

​