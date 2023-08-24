الطقس اليوم.. شديد الحرارة جنوبا والعظمى على أسوان 44 درجة
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كتب- محمد نصار:
كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس 24 أغسطس 2023.
وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم (في الظل) على بعض مناطق الجمهورية، والتي جاءت على النحو التالي:
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