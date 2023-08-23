وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض الأثاث والديكور "HOME IN"

كتب- محمد سامي:

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بعدد من منتجات شركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربي"، وشركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربي" بمعرض الأثاث والديكور “HOME IN” المزمع إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 24 حتى 27 أغسطس الجاري.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن المشاركة في “HOME IN” تأتي في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على المشاركة الفعالة في مختلف المعارض الداخلية والخارجية لتوفير منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار منافسة تضاهي مثيلتها العالمية، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به شركات الإنتاج الحربي إلى جانب دورها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر حيث تقوم هذه الشركات بتلبية مطالب القطاع المدني من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالدولة.

وأشار بكر إلى أن الشركة (مصنع 27 الحربي) ستشارك في المعرض بعدد من منتجاتها المدنية مثل (الشفاطات ذات محرك 1.5 و2 حصان، واستعراض مواد مطبوعة عن ماكينة تصنيع نشارة الأخشاب والتي تعد منتجًا جديدًا للشركة)، بينما ستشارك الشركة (مصنع 99 الحربي) ببعض منتجاتها المدنية من (الدواليب الجرارة، الأسرّة، مناضد وكراسي الاستقبال، المكتبات).

ومن المتوقع أن يضم معرض “HOME IN” نخبة من المصانع والشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات والديكور؛ بهدف تنشيط الأسواق الداخلية وإتاحة الفرصة للمهتمين بصناعة الأثاث والمقبلين على الزواج للتعرف على كل ما هو جديد وأحدث الموديلات في صناعة الأثاث والمفروشات والديكور.