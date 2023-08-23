متحور كورونا الجديد​.. وزارة الصحة تحسم الجدل بشأن إمكانية تطبيق إجراءات احترازية

كتب- أحمد جمعة:

علّق الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، على القلق من ظهور متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، أكدت إيجابية حالتَين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2.

وقالت الوزارة إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وقال "قنديل" في تصريحات صحفية، إنه لا توجد أي خطورة من المتحور الجديد، موضحًا أنه لا توجد نيّة كذلك لاتخاذ أي إجراءات إضافية تجنبا لهذا الفيروس.

وأضاف: "إعلان وزارة الصحة أمس عن وجود حالتين مصابتين بالمتحور الجديد، يؤكد قدرتنا على اكتشاف أي إصابات بأي فيروس".

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