متحور كورونا الجديد.. فئات تحتاج إلى تلقي اللقاحات قبل فصل الشتاء

كتب - أحمد جمعة:

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، إصابة حالتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "EG-5.2"، العديد من التساؤلات بشأن الأعراض الشائعة للمتحور الجديد، وموقف اللقاحات والكمامات خلال الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، موقف لقاحات كورونا، بعد ظهور المتحور الجديد "EG.5" في مصر.

وقال تاج الدين، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه "لا يوجد أي تغيير في منظومة أو استراتيجية اللقاحات إلا لبعض الفئات المستهدفة حتى الآن؛ وهي الأكثر عرضة للخطورة؛ كالأمراض التنفسية بصفة عامة، ومن ضمنها المتحورات الجديدة".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إلى أن جرعة لقاحات كورونا تنتهي بعد فترة معينة، وفي هذه الحالة وعلى غرار الإنفلونزا الموسمية سيحتاج متلقوها إلى الحصول على جرعة قبل فصل الشتاء للفئات المستهدفة، ككبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية.

وشدد على أن "ارتداء الكمامات ضروري لمن يعاني من برد أو زكام".

ولفت مستشار الرئيس إلى أن المتحور الجديد هو نوع من المتحورات المتوقعة بالنسبة لنا، وليس أمر مفاجئاً.

وأضاف: "رُصد عن المتحور الجديد أنه أكثر انتشارًا، لكن معظم الحالات تُصاب بأعراض بسيطة للغاية وتستجيب للعلاج، ولم تُسجل أي حالات شديدة للغاية أو وفيات حتى الآن".

وشدد تاج الدين على أن الموقف لا يستدعي إلا علاج الحالات التي تُصاب بالمتحور الجديد، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية حتى لا تُصيب الأخرين وتنقل العدوى، متابعًا: "لا داعي للخوف".

أعراض متحور كورونا

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، أكدت إيجابية حالتَين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2.

وقالت الوزارة إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وحسب وزارة الصحة، فإن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد هي أعراض بسيطة، ولا توجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية.

وأكدت الوزارة أن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة؛ خصوصًا للفئات الأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة.

وقال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه لا توجد أدلة حتى الآن على أن السلالة الناشئة أكثر قوة من السابقة، فخصائص المتغير الفرعي الجديد ليست مختلفة كثيرًا عن السلالات السابقة.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا في الوقت الراهن:

- الحمى

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- السعال

- آلام الجسم وآلام العضلات

- التعب والإسهال

الفئات الأكثر تضررًا

تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المتحور يمثل مصدرًا للقلق خصوصًا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هي الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن أن السلالة الجديد "لا تشكل تهديدًا كبيرًا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة".

وقالت وزارة الصحة إن قطاع الطب الوقائي يطبق نظامًا دقيقًا لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية؛ بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، من خلال عدة برامج؛ ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيًّا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.