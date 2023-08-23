رمال مثارة ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة بجميع المحافظات، لافتة إلى أن درجات الحرارة تدور حول المعتدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت غانم، أن الحرارة تظل مرتفعة على المناطق الجنوبية والتي تسجل 44 درجة وتكون المحسوسة 45 و46، بينما على السواحل الشمالية تصل لـ30 درجة والقاهرة الكبرى تتراوح بين 33 و34 درجة.

وأكدت: يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتابعت: "الطقس في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث فيها انخفاض على مستوى درجات الحرارة ونبدأ نشعر بها بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر".

وأوضحت أنه يوجد نشاط رياح في فترات المساء وساعات الليل المتأخرة يؤدي إلى عدم إحساسنا بنسب الرطوبة وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء في معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت من نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، خاصة مناطق حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية كما يوجد أمطار خفيفة، ولن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.​