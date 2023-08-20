الجيزة : غلق وتشميع ٥ كافيهات مخالفة.. ورفع 520 حالة إشغال

كتب- محمد أبو بكر:

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتكثيف الحملات علي مدار اليوم للتصدي للمخالفات وكافة أشكال التعدي علي الطرق العامة لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي هذا الإطار نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال حي الهرم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٥ كافيهات مخالفة بشارع الضغط العالي وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين لما تسببه من ضوضاء وإزعاج مستمر المواطنين قاطني المنطقة واستخدام أجهزة مكبرات الصوت خلال الفترة الليلية .



وكذلك تم مصادرة المخالفات الخاصة بالكافيهات من كراسي وترابيزات متعدية علي الطريق العام ومكبرات الصوت وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية



وقامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب برفع ٥٢٠ حالة إشغال وتعدي لمحال ومنشأت تجارية بشوارع خلف المحكمة وربيع الجيزي وزكريا بن بخنس وميدان المحطة وتمشيط الشوارع من كافة المخالفات .



كما قامت في حي إمبابة تم رفع اشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي بشوارع العامل الأول وطريق النصر والوحدة وإزالة الحواجز الحديدية المتعدية علي الطريق بمنطقة أرض الجمعية وجاري المتابعة لعدم تكرار المخالفات .