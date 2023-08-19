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السيسي: لدينا ثوابت في سياستنا الخارجية ولا نتدخل في شؤون الآخرين

02:06 م السبت 19 أغسطس 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجددا الثوابت المصرية في سياستها الخارجية التي تحكم علاقتها مع الدول وخاصة دول الجوار.

وقال السيسي، خلال كلمة له بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، السبت: مصر دائما لها ثوابت في سياستها الخارجية بحيث تكون عامل استقرار في محيطها كالعادة، ومش أنا بس، من قبل كده، ومازلنا على كده لا نتدخل في شؤون الآخرين.

وأضاف الرئيس: دول الجوار عندنا في ليبيا والسودان أزماتهم ليها تأثير علينا ونحاول أن نكون عامل إيحابي في إيجاد حلول لهذه الأزمات، وكان الهدف من مؤتمر دول الجوار إيجاد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة السودانية.​

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