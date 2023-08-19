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«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي مجانا بالوادي الجديد

12:35 م السبت 19 أغسطس 2023
  • عرض 6 صورة
    «الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي مجانا بالوادي الجديد
  • عرض 6 صورة
    «الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي مجانا بالوادي الجديد
  • عرض 6 صورة
    «الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي مجانا بالوادي الجديد
  • عرض 6 صورة
    «الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي مجانا بالوادي الجديد
  • عرض 6 صورة
    «الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي مجانا بالوادي الجديد
  • عرض 6 صورة
    «الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي مجانا بالوادي الجديد
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كتب- أحمد مسعد:

انطلت اليوم السبت، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية في محافظة القليوبية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة ستجوب 6 مناطق أكثر احتياجا للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكذلك قرى حياة كريمة؛ إذ تقدم الفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية، وعلاج أمراض العجول الصغيرة والضرع، كما تجرى أيضا تجريع ورش جميع الحيوانات، للقضاء على الطفيليات الداخلية والخارجية، ما يحافظ على صحة الحيوان.

وأشار «فاضل» إلى أنه سيشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد «بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية»، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وما يجرى تقديمه من خدمات.​

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الطب البيطري مركز البحوث الزراعية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الثروة الحيوانية قافلة بيطرية لعلاج المواشي

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