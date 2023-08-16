أمين الأطباء السابق يطالب بمنع عمل الطبيب أكثر من 12 ساعة يومياً

كتب- أحمد جمعة:

طالب الدكتور أسامة عبد الحي، المرشح لمقعد نقيب الأطباء وأمين عام النقابة السابق، باتخاذ قرار فوري بمنع عمل الطبيب أكثر من 12 ساعة في غير أيام النباطشية، وبحد أقصى 24 ساعة للطبيب النباطشي، على أن يحصل الطبيب على إجازة في اليوم الذى يليه، بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية.

وقال "عبد الحي" في بيان اليوم، تعقيبا على وفاة الدكتورة نورا نجيب الطبيبة المقيمة بقسم التخدير والرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي، إنه يجب إعداد دراسة لعدد النواب المطلوبين، وعدد الأطباء المتواجدين وجداول عملهم، والمقابل المادي لهم.

وأوضح أن تكرار وفاة شباب الأطباء في الفترة الأخيرة أصبح ظاهرة سيئة جدا، ولا بد من مواجهتها بقوة ووضوح.

وأضاف: "انجلترا ودول أوروبا اتخذت قرارًا منذ أكثر من 30 عاما، منعت عمل الطبيب أكثر من 12 ساعة يوميا؛ لسببين الأول أنه حق إنساني للطبيب كأي مواطن ينتهي من عمله ويعيش حياته الطبيعية، والثاني أنهم وجدوا أن نسبة الوفيات والمضاعفات والخطأ الطبي تزيد حال عمل الطبيب أكثر من 12 ساعة".