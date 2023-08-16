8 خطوات لترشيد الكهرباء ومواجهة تخفيف الأحمال خلال الصيف

كتب - محمد صلاح:

قدمت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عدد من النصائح لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية؛ لمواجهة أزمة تخفيف الأحمال، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ولخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمشتركين.

وتشمل تلك النصائح:

أولا: التقليل من استخدام مصادر البترول ومشتقاته، فهو يساعد على خفض الانبعاثات التي تؤثر على البيئة، ويعمل على رفع اقتصاد الدولة مما يساعد على إمكانية بناء مشاريع الطاقة الشمسية.

ثانيا: التقليل من الإسراف في استخدام الطاقة الكهربائية فهو يساعد في تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للمشترك، ويساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية بنسبة كبيرة ، إضافة إلى إطالة عمر الأجهزة الكهربائية.

وأشارت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات عبر المنشور، إلى طرق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية:

أولا: استخدام وحدات إضاءة موفرة للطاقة وإطفاؤها وقت النوم وفي الأماكن الخالية وعند وجود ضوء الشمس، كما يفضل طلاء الجدران بألوان تعكس الضوء لتقليل عدد وحدات الإضاءة.

ثانيا: تركيب جهاز تايمر في أماكن الدرج لإطفاء وحدات الإضاءة بعد عدة دقائق من تشغيلها.

ثالثا: ضبط المكيف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة، وإطفاء المكيف عند مغادرة المنزل، ونعلم بأن استخدام المكيف بالطريقة الصحيحة يساهم في تقليل تكلفة الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية بفارق كبير، فهو حمل مهم وله دور كبير في خلق توازن بتخفيض تكلفة الفاتورة الشهرية.

رابعا: التوقف عن تشغيل الأجهزة الكهربائية التي لا داعي لها في بعض الاحيان، مثل ترك تشغيل التلفاز أثناء النوم ليلاً.

خامسا: يفضل استبدال الأجهزة القديمة والتي تشكل عبئاً للاستهلاك بأجهزة حديثة موفرة للطاقة .

سادسا: الاعتماد على السخان الشمسي قدر الإمكان بدلاً من تشغيل السخان الكهربائي.

سابعا: تنظيف المكثف الموجود في الجزء الخلفي للثلاجة مرة واحدة كل سنة لإزالة الغبار المتراكم، حيث يسبب الغبار على تقليل كفاءة الثلاجة، ما يؤدي إلى زيادة استهلاكها للطاقة الكهربائية.

ثامنا:تجنب التشغيل العشوائي والمفرط للأجهزة الكهربائية المنزلية.