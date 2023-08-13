رئيس جامعة الأزهر يهنئ مفتي الجمهورية بالتجديد له في منصبه

القاهرة- أ ش أ:

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصدار القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 2023م بالتجديد له في منصبه لمدة عام.

وقال رئيس جامعة الأزهر: إن مفتي الجمهورية قيمة وقامة أزهرية كبيرة أسهمت إسهامات جليلة في رفعة شأن الوطن من خلال أحداث جليلة ومشاركات بناءة جسد خلالها المنهج الأزهري في جميع المحافل العلمية القائمة على الوسطية والاعتدال محليا وإقليميا ودوليا.