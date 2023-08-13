إعلان

BBC

رئيس جامعة الأزهر يهنئ مفتي الجمهورية بالتجديد له في منصبه

07:53 م الأحد 13 أغسطس 2023

الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:
هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصدار القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 2023م بالتجديد له في منصبه لمدة عام.

وقال رئيس جامعة الأزهر: إن مفتي الجمهورية قيمة وقامة أزهرية كبيرة أسهمت إسهامات جليلة في رفعة شأن الوطن من خلال أحداث جليلة ومشاركات بناءة جسد خلالها المنهج الأزهري في جميع المحافل العلمية القائمة على الوسطية والاعتدال محليا وإقليميا ودوليا.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

سلامة داود جامعة الأزهر شوقي علام مفتي الجمهورية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market