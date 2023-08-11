البحر مضطرب والقاهرة 34 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

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كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول أبرز الظواهر الجوية، قالت الهيئة: تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت..

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

بنها 34 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 38 25

كاترين 35 17

الطور 36 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 36 23

الغردقة 39 28

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 28

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 23

سوهاج 37 25

قنا 40 26