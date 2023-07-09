وزير الري يؤكد الحرص على متابعة إجراءات تطوير ورفع كفاءة المعامل التابعة

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على متابعة إجراءات تطوير ورفع كفاءة المعامل التابعة للوزارة، وذلك لخدمة خطط الوزارة الحالية والمستقبلية في مجال إعادة استخدام المياه بصورة فعالة وآمنة تحقق الاستفادة من كل نقطة مياه، مع التأكيد على جودة المياه المرفوعة من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات تطوير المعامل التابعة لهيئات ومصالح الوزارة المختلفة لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه في مصر.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية التوسع في إعادة استخدام المياه بناء على أسس علمية وبيانات دقيقة تخص كمية ونوعية المياه الداخلة والخارجة من محطات الخلط، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وصولا إلى الوفاء بالاحتياجات المائية لكافة قطاعات ومستخدمي المياه.

ووجه الوزير بتشكيل فريق عمل من وحدات الوزارة المختلفة لدراسة متطلبات واشتراطات عملية إعادة استخدام المياه على طريق الوفاء بالاحتياجات المائية، وذلك يشمل أيضا تحديد الأماكن المثلى لإقامة مثل تلك المحطات لتحقيق أقصى استفادة من المياه كما ونوعا.

كما أكد أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من بيانات شبكات الرصد الآلية لنوعية المياه بالترع والمصارف والاستفادة من التقارير السنوية الصادرة في هذا الشأن قبل الشروع في التخطيط لعمليات إعادة استخدام المياه.​