مكتوب عليها اسمه.. محمود التهامي ينشر صورة بطيخه مهداه له
(مصراوي):
نشر المنشد محمود التهامي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي صورة لبطيخة إهداء مكتوب عليها اسمه.
وعلق "التهامي" على الصورة: "إشتغل لحد ما الناس تهديك بطيخة مكتوب عليها اسمك".
سوق مصراوى
-
3 أسباب تجعلك لا تستغني عن المقلاة الهوائية في مطبخكتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل المهلبية كريمية على الطريقة التركيةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشروبات التخسيس وحرق الدهون الجسم بأسعار تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: