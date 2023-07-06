مكتوب عليها اسمه.. محمود التهامي ينشر صورة بطيخه مهداه له

محمود التهامي ينشر صورة بطيخه مهداه له

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(مصراوي):

نشر المنشد محمود التهامي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي صورة لبطيخة إهداء مكتوب عليها اسمه.

وعلق "التهامي" على الصورة: "إشتغل لحد ما الناس تهديك بطيخة مكتوب عليها اسمك".​