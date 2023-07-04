محافظ الجيزة: نجحنا في تنفيذ خطتنا لعيد الأضحى والتصدي للمخالفات

الجيزة - أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إننا نجحنا في تنفيذ خطتنا لاستقبال عيد الأضحى، واستطاعنا تقديم كافة الخدمات للمواطنين والتصدي كذلك لجميع صور مخالفة القانون؛ بناءً على التوجيهات العامة للدولة بتكثيف العمل والتواجد الميداني؛ لراحة وسلامة المواطنين.

وأضاف راشد - عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء أجهزة المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى - أنه تم تكثيف أعمال النظافة وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم بالقرى والمراكز والأحياء والمدن؛ للحفاظ على الشكل الجمالي وراحة المواطنين.

وأوضح أن هيئة النظافة والتجميل قامت برفع 43 ألفا و628 طن مخلفات بالأحياء، وقامت المراكز والمدن برفع 15 ألفًا و53 طنًا ليصل إجمالي ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد لأكثر من 58 ألفًا و681 طنًا، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بإزالة كافة مظاهر الإهمال الممثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات التي كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين.

وتابع أنه تم أيضًا منع وإزالة 76 مخالفة بناء في المهد خلال إجازة العيد بإجمالي مساحه 7259 م2 تمثلت في إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وخارج الحيز العمراني، مؤكدًا ضرورة رصد التعديات والتصدي لها دون تهاون لأية تعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

ولفت إلى أن مجازر المحافظة شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لذبح الأضاحي التي بلغت 6782 أضحية متنوعة بين أبقار، وجاموس، وضأن، وماعز وجمال وذلك بزيادة كبيرة عن الأعوام الماضية، مما يعكس وعي المواطنين لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أمانًا على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أية مسببات مرضية من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بتلك المجازر.

وأشار إلى أن الحملات شملت تحرير 236 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط أعمال جمع لجلود الأضاحي بدون الحصول على التراخيص اللازمة من مديرية الطب البيطري مع تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن الجهود التموينية كان لها دور هام في ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع والمنتجات، حيث تم تحرير 393 مخالفة بمجال المخابز سواء لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان للخبز أو للغلق خلال أجازة عيد الأضحى.

وقال إنه تم أيضًا تحرير 25 مخالفة بمجال الأسواق والمحال العامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المحدد، بالإضافة إلى ضبط 326 بطاقة تموينية لصرف الدعم بحوزة أحد المخابز بمنشأة القناطر والصف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي السياق ذاته، أوضح المحافظ أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال أجازة العيد وتم توجيه كل شكوى للجهة المختصة وسرعة التعامل معها.

وأكد أنه تم توجيه حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

ووجه الشكر لجميع العاملين بالمحافظة لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطط التي تم وضعها قبل العيد، والتي أوجبت إلغاء الأجازات، داعيًا لمواصلة العمل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة.