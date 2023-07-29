بعد وفاة 5 أطفال.. برلماني يطالب الحكومة بسرعة ازدواج طريق نجع حمادي- سوهاج

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل؛ بسبب كثرة الحوادث على طريق نجع حمادي- سوهاج، والذي يطلق عليه طريق الموت، مشيرًا إلى أن هذا الطريق أدى إلى وفاة 5 أطفال أبرياء تعرضوا إلى حادث عليه.

وطالب قورة، في سؤاله، الحكومةَ بالإسراع في ازدواج هذا الطريق؛ للحد من الحوادث التي أصبحت تكرر بصورة مستمرة وتحصد العديد من أرواح المواطنين الأبرياء، متقدمًا بخالص العزاء والمواساة لأبناء محافظة سوهاج في مصابهم الجلل في وفاة 5 أطفال في حادث على طريق الموت بدار السلام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمـدهم بواسـع رحمتـه ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال قورة، في عزائه: أعزائي أبناء دار السلام الكرام، أعلم جيدًا مدى الألم والحزن الذي نشعر به في كل مرة يحدث فيها حادث على طريق الموت. مع فقداننا الأشخاص الذين نحبهم يكون صدمة كبيرة، وتتجدد مطالبنا بضرورة ازدواج الطريق؛ حيث إننا لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذا الطريق أصبح مميتًا، وأن كل حادثة تعني فقدان أرواح بريئة، قائلًا: هل يجب أن نظل مكتوفي الأيدي ومتفرجين وندع أنفسنا نفقد المزيد من الأرواح البريئة؟ بالطبع لا! علينا أن نتحرك ونتخذ إجراءات عاجلة.

وأضاف النائب: أنا هنا اليوم كنائب في مجلس النواب لأعبِّر عن تضامني الكامل ودعمي لكل مَن فقدوا أحباءهم على هذا الطريق المميت، وأطالب بازدواج الطريق فورًا؛ حماية للأرواح الثمينة التي تفوق قيمتها أية تضحية مادية، ولتحسين جودة الحياة وسهولة النقل للمواطنين، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نستمر في تفويت فرصة تخفيف هذا الخطر وحماية حياة المواطنين.

ودعا قورة، في عزائه، جميع أعضاء مجلس النواب والحكومة، إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل بشكل جدي لتنفيذ ازدواج الطريق، وأنه يجب أن يكون هذا الأمر على رأس قائمة الأولويات وأن يتم تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.

وقال النائب: أنا ملتزم بالعمل معكم ونشر صوتكم لتحقيق هذا الهدف الحيوي؛ هذه ليست مشكلة فردية، بل تهم كل مَن يستخدم هذا الطريق. لنتحد جميعًا ونطالب بازدواج الطريق وإحداث التغيير الذي ينقذ الأرواح.