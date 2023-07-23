الطقس.. كيف تحمي نفسك من نزيف الأنف خلال ارتفاع حرارة الجو؟

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين للحماية من الإصابة بنزيف الأنف خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الأحد، إنه خلال ارتفاع درجات الحرارة يجب القيام بغسل الأنف بالماء البارد، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، تحدث حالات نزيف الأنف، عندما تتمزق الأوعية الدموية الضعيفة داخل الأنف.

وتتضمن الأسباب الشائعة لنزف الأنف تغيير المواسم والجفاف والخدوش وبعض الأدوية والإصابات، كما قد يتعرض الأشخاص الذين يُعالجون بالأدوية المميعة للدم لحالات نزف أنفي أسوأ من غيرهم، وغالبًا يكون نزف الأنف حالة مَرَضية مزعجة، لكنه ليس مشكلة طبية حقيقية، لكنه أحيانًا قد يجمع بين الاثنين.

وحدد عددا من الحالات الطارئة لطلب الرعاية الطبية، تشمل:

* نزيف دم الأنف الذي يتخطى الكمية المتوقعة.

* استمرار نزيف الأنف لمدة تزيد عن 30 دقيقة.

* الشعور بالدوار أو الإغماء.

* إذا حدث نزيف الأنف بعد السقوط أو التعرض لحادث. حدوث النزيف بعد السقوط أو حدوث إصابة بالرأس أو الوجه قد يعني أن أنفك كُسرت.