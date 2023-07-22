القصير يوجه بإيجاد حلول استباقية لمشكلات الزراعة

كتب-أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المرحلة القادمة تتطلب من المعاهد والمعامل البحثية العمل باسلوب مختلف وتطوير الـأدوات والآليات والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول استباقية للمشكلات التى تواجه الزراعة وأن تحقق المشروعات البحثية نقلة نوعية فى الانتاجية.

وأضاف القصير، في بيان له، السبت، أنه يجب بحث موقف الزراعات التى لم تكن تزرع من قبل، أما الآن وفى ضوء التغييرات المناخية أصبحت هناك ضرورة لكى تكون الـأبحاث مواكبة لهذه التغيرات مشيرا إلى أنه يجب تعميق هذه الرؤية لدى جميع الباحثين من أجل الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في حل مشكلات المجتمع وتخدم الأنشطة الزراعية المختلفة سواء الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني والسمكي لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن لديه ثقة كبيرة في الباحثين بالمركزين الزراعية والصحراء مؤكدا أن الدولة توفر كل الدعم للأبحاث التطبيقية الجادة وأن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بإخلاص واجتهاد.