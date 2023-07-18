فيديو- آخر كلمات وائل الإبراشي.. ماذا قال الإعلامي قبل وفاته؟

كتب- محمد سامي:

نشر الناقد الفني طارق الشناوي، آخر تسجيل صوتي للإعلامي والصحفي وائل الإبراشي، الذي كان قد بدأ التعافي بنسبة معقولة من "كورونا"، قبل أن يرحل منذ عام ونصف العام.

وأضاف الشناوي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الإبراشي سجل كلمته أكثر من مرة ليختار بعد ذلك الأفضل؛ ولكن كلمة القدر كانت أسرع.

وقال الإبراشي في كلمته الأخيرة، إن جسده كان به ألم كبير؛ لكن ألم الابتعاد عن المشاهد كان يطغى عن أي ألم آخر.

وأضاف الإعلامي الراحل: الابتعاد عن المشاهد كان قاسيًا جدًّا، الابتعاد عن المشاهد يكون قاسيًا جدًّا؛ لأنني اعتدت على التواصل مع المشاهد من خلال مهنتي وتوصيل المعلومات والحقائق، وكان قاسيًا جدًّا أن أبتعد مع المشاهد، وعودة التواصل مع المشاهدين هي اللي بتمنحني القوة، وأستفيد من التجربة القاسية التي عشناها، ولازم نستفيد من المحطات القاسية والمؤلمة.. ننتقل إلى ما هو أفضل وهنحاول نكون أكثر اختلافًا.

وتحدث الإبراشي في التسجيل الصوتي عن حلمه بعد العودة إلى المشاهدين وأمنيته في تقديم أفكار جديدة تليق بالمرحلة.

وأضاف الشناوي أنه حصل على التسجيل الصوتي من عبد اللطيف محمد، المخرج بقناة "أون"، ونجل شقيقة وائل الإبراشي.