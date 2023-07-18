الأرصاد تكشف أسباب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى اليوم الثلاثاء على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ سيتم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع كله.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل اليوم الثلاثاء 38 درجة مئوية خلال فترات النهار؛ نظرًا لتأثر الطقس بمرتفع جوي يعمل على زيادة سطوع الشمس خلال فترات النهار، وحبس كمية الرطوبة وطبقة من الملوثات قريبًا من سطح الأرض.

وأضافت، أن منخفض الهند الموسمي يؤثر على الطقس بمصر، ويحمل كتل هوائية شديدة الحرارة، وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وتسبب ارتفاعا في نسب الرطوبة، ومن ثم تسجل درجات الحرارة قيم أعلى.

واستطردت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا ستكون أعلى من معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بدرجتين لـ3 درجات، مضيفة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية، ودرجات الحرارة المحسوسة نتيجة لارتفاع نسب الرطوبة تكون أعلى من ذلك بحوالي من درجتين لـ3 درجات وستصل لـ41 درجة مئوية.