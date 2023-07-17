الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات والأجهزة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

القاهرة- أ ش أ:

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١١٤ لسنة ۲۰٢٣ بربط موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، بمبلغ مائتان وسبعة وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ١١٥ لسنة ۲۰٢٣ بربط موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مائة وأربعة وثمانون مليارا ومائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه.

كما وقع قانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ واحد وثمانون مليارا وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسة وتسعون ألف جنيه.

ووقع رئيس الجمهورية قانون رقم ١١٧ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية عشر مليارا وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف جنيه.

ووقع كذلك قانون رقم ١١٨ لسنة ۲۰٢٣ بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ مليار وأربعمائة وستة وثمانون مليونا ومائة ألف جنيه.

كما وقع قانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ سبعمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٣ بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مائة وأربعة وأربعون مليارا ومائة وثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه.

كما وقع قانون رقم ١٢١ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بمبلغ مائتان وثمانية وعشرون مليونا ومائتان وأربعون ألف جنيه.

كما وقع قانون رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٣ بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ مليار وتسعة وعشرون مليون جنيه. وقانون رقم ۱۲۳ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون جنيه. وقانون رقم ١٢٤ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ثمانية مليارات ومائتان وتسعة عشر مليون جنيه.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.​