الأزهر يوضح السنن الأساسية للسعي وكيفية أداء الأشواط السبعة في العمرة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ضمن دليل العمرة لعام 2026، خطوات السعي بين الصفا والمروة، مؤكدًا أهميته كركن أساسي من أركان العمرة، وضرورة الالتزام به وفق السنن المقررة لضمان صحة النسك.

وأكد "الأزهر للفتوى"، أنه ينبغي أن يبدأ السعي من الصفا وينتهي عند المروة، ويشمل سبعة أشواط كاملة ذهابًا وإيابًا، مع مراعاة اتباع السنة النبوية في كل شوط.

وأشار الدليل إلى أنه يستحب قراءة الآية القرآنية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} عند الصعود على الصفا، تذكيرًا بأهمية أداء النسك بتقوى وخشوع.

كما يستحب الإكثار من الذكر والدعاء خلال السعي، مع الهرولة بين العلمين الأخضرين في الشوطين الأول والثاني من كل اتجاه، مراعاةً للسنة النبوية.

ويهدف دليل الأزهر إلى تمكين المعتمر من أداء مناسك السعي بسهولة ويسر، مع الالتزام بالسنن والأذكار المقررة، لضمان أداء العمرة بشكل صحيح ومقبول.

