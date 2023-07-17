وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف بحوالي 65 مليون دولار
كتب- مصراوي:
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصلة بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف أنه خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023 تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.
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