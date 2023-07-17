دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال العام الهجري الجديد 1445

(مصراوي):

تستطلع دار الإفتاء، مساء اليوم الاثنين، هلال شهر محرم وتحديد أول أيام العام الهجري الجديد لعام 1445 هجريًا، وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية والعلمية من خلال بيان الدكتور شوقي علام ،مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عقب أذان المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأوضح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال العام الهجري الجديد وأهلة الشهور الهجرية من خلال لجانها الشرعية والعلمية، المنتشرة في 7 مراكز على مستوى الجمهورية، هي: أسوان، حلوان، الوادى الجديد، قنا، سوهاج، الفيوم، مطروح.

وقالت دار الإفتاء في عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقرر استطلاع هلال شهر الله المحرم لعام 1445هـ، غدًا الإثنين الموافق 14 يوليو 2023، الموافق 29 ذو الحجة 1444هـ، بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم إعلان موعد بداية العام الهجري الجديد.

وأضافت دار الإفتاء أن رأس السنة الهجرية بداية لعام جديد، وتجدُّدُ الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها؛ لأن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، مشيرة إلى أن مرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، والتهنئة عند حصول النعم مأمور بها شرعًا.

وكشفت الحسابات الفلكية موعد بداية عام 1445، حيث أوضح معهد البحوث الفلكية أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر المحرم يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي غداً الإثنين 29من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م وهو يوم رؤية الهلال.