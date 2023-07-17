المحسوسة 40 على القاهرة.. الأرصاد تعلن استمرار الموجة الحارة وارتفاع الرطوبة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام قادمة بداية من اليوم الإثنين 17 يوليو وحتى السبت 22 يوليو 2023.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر على مدار الأيام القادمة الارتفاع في درجات الحرارة على جميع المناطق.

وأوضحت أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

الاثنين 17 يوليو:

- شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

-تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين:

- يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة، يوم الخميس 20 يوليو.

الجمعة والسبت:

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

كما أوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.