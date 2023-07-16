وزير الأوقاف: الدولة المصرية تختصر الوقت والمسافات في جميع المجالات

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن من أهم ما يلفت الأنظار ويشهد به القاصي والداني أن الدولة المصرية اختصرت الوقت والمسافات في جميع المجالات، وأن النقلة النوعية في نظم الإدارة الحديثة بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة جاءت واضحة جدًا لاسيما في مجال التطور الإداري والتكنولوجي، ونشهد روعة في العمارة تضاهي أفخم المناطق على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده وزير الأوقاف اليوم مع قيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور محمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، وعلاء عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ في أداء موظفي هيئة الأوقاف ، والذي انعكس إيجابا على إيرادات الهيئة، موجها بسرعة إعداد دورات متخصصة للعاملين بالهيئة لرفع كفاءتهم في كل المجالات واستمرار آلية التطوير، وتعظيم استثمارات الهيئة والحفاظ على أعيان الوقف.

وكرم وزير الأوقاف عددا من المديرين والمحصلين الأفضل أداء في تحصيل مستحقات الهيئة خلال العام المالي 2022 / 2023م.. مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب والإنجاز المتتابع في تحقيق الأرباح والإيرادات.

واصطحب وزير الأوقاف قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق في جولة بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، أطلعهم فيها على أحدث البرامج والنظم والأجهزة التي يتم العمل من خلالها بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف.

من جانبهم أعرب قيادات هيئة الأوقاف ومديرو المناطق عن سعادتهم البالغة بهذه الجولة المتميزة وبدقة التجهيزات وجودتها، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر من خلال أحدث النظم الرقمية العالمية الحديثة، مؤكدين أن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة وعاصمة نفخر بها جميعًا.