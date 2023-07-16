بعد 31 عاما من الإغلاق.. انطلاق حفل افتتاح مسرح السامر بالعجوزة



كتب- محمد شاكر

تصوير- محمود عبدالناصر

انطلق منذ قليل، افتتاح مسرح السامر التابع لقصور الثقافة بالعجوزة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مسرح ‏السامر بالعجوزة، وذلك بعد ‏الانتهاء من عمليات تطويره ورفع كفاءته.

وقد بدأ حفل الافتتاح بعروض فرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، ثم سيعرض بعد قليل، عرضًا مسرحيًا لكبار نجوم مسرح السامر.

كما سيعرض أجزاء من العرض المسرحي "لايك"، وهو عرض غنائي مسرحي راقص نتاج ورشة تخرج مطربي محافظة كفر الشيخ في مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية لوزارة الثقافة، والذي تقيمه هيئة قصور الثقافة بهدف تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات على فنون المسرح، وإعداد الممثل الشامل.

يقع المسرح على مساحة 1800 متر مربع، ويتكون من دور أرضي، يشمل قاعة كبار ‏الزوار، ومكاتب إدارية، غرف خلع الملابس، صالة مسرح على مساحة 600 متر، تسع ‏‏350 مشاهدًا، أما الدور الأول، فيتكون من مكاتب إدارية، وغرف التحكم والإسقاط‎ .‎

وقد شملت أعمال التطوير، تغطية المسرح بالكامل، ورفع كفاءة خشبة المسرح، وتجهيزها ‏بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، إلى جانب منظومة الحماية المدنية وفق أحدث الأكواد ‏المعتمدة‎.‎

يُذكر أن الوضع القديم للمسرح، كان عبارة عن مبنى بسيط مغطى بخيمة تشبه خيمة مسرح ‏البالون على كامل مساحة أرض السامر، وقد افتُتح في 9 سبتمبر 1970، وصدر قرار من ‏سعد الدين وهبة عام 1971 بتشكيل هيكل فرقة السامر، بقيادة عبدالرحمن الشافعي، كمدير ‏فني، ثم توقف المسرح عام 1975 تأثرًا بحريق له مع خيمة مسرح البالون والسيرك ‏القومي، وعاد مرة أخرى على يدي الرئيس أنور السادات، الذي افتتحه عام 1978 ، ‏لتواصل الفرقة نشاطها بعرض عاشق المداحين زكريا الحجاوي، وسُمي المسرح بهذا الاسم ‏‏"مسرح عاشق المداحين زكريا الحجاوي"، واستمر حتي حدوث زلزال عام 1992م ، والذي ‏توقف على أثره بسبب بعض التصدعات ما أدى لإخلائه، حتى تم وضع حجر الأساس ‏لتطويره في نوفمبر 2021.