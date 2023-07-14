رفع عربة فول ومصادرة معدات الطعام بمدينة نصر
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كتب- محمد نصار:
رفع حي شرق مدينة نصر، عربة فول مخالفة أسفل كوبري عبد الرازق السنهوري مع شارع مكرم عبيد، وتم مصادرة المعدات المستخدمة في إعداد الطعام ومن بينها أسطوانة غاز.
كما تم تحرير محضر إشغالات، ومحضر تالف رصف للمخالف، إلى جانب شن حملة لرفع كفاءة النظافة بالمكان مع رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات وإعادة الشيء لأصله.
وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط للشارع، وتكثيف حملات الحفاظ على نظافة المناطق أسفل الكباري التي أقامتها الدولة ضمن مشروعاتها القومية لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ومنع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
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