وفود الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة تشكر الرئيس السيسى على دعمه الدائم

كتبت- نور العمروسي:

وجهت الوفود الرسمية لجميع الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة والمشاركة فى فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لدعمه المتواصل ومساندته لمنظمة تنمية المرأة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، التى عقدت اليوم الخميس، وترأستها الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة، وشهدت حضور وزراء شؤون المرأة، ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والممثلون والمندوبون من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، والمدراء ورؤساء وممثلى المؤسسات والمنظمات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، و رؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية.

وقد ألقت الدكتورة أفنان الشعيبي كلمة قدمت خلالها خالص الشكر والاحترام والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية علي دعمه المتواصل لقضايا المرأة بصفة عامة ودعمه منظمة تنمية المرأة بصفة خاصة، وعلي استضافة مصر لمقر المنظمة، وتوجيهاته بتذليل كافة الصعوبات وتسهيل كافة الاجراءات والامكانيات اللازمة لعمل المنظمة ودعم أنشطتها وأعضائها .

كما تقدمت المديرة التنفيذية للمنظمة بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد على ترشيحها لتولي منصبها بالمنظمة، مما يؤكد على ما تحظى به المرأة السعودية من دعم للوصول إلى مناصب قيادية ورفيعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وتمكينها فى مختلف القطاعات .

كما قدمت الشكر والتقدير للدول الأعضاء بالمنظمة على دعمهم وجهودهم الحثيثة وحرصهم على ازدهار وتقدم عمل وجهود وأنشطة المنظمة، وثمنت جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة مؤسساتها ومنظماتها وقطاعاتها في دعم منظمة تنمية المرأة ، وتفاعلهم الدائم للانخراط في انشطة المنظمة ومشروعاتها وبرامجها.

وأكدت الدكتورة أفنان الشعيبي أن اجتماع اليوم يناقش التقدم الذي وصلت له المرأة في دولنا، والوقوف علي أهم معوقات تحقيق هذا التقدم، والسعي نحو إحداث تغيير لتمكين المرأة والنهوض بها في دولنا بآليات عمل مبتكرة، مشيرة إلى أن منظمة تنمية المرأة تعمل بلا كلل لتعزيز مصالح النساء في دول منظمة التعاون الاسلامى، وفق خطة عمل طموحة للنهوض بالمرأة وبما يتماشى مع اطار عمل منظمة التعاون الاسلامى، واستعرضت إنجازات منظمة تنمية المرأة حتى الآن.

فيما تقدم السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية ، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للمرأة ولمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة تنمية المرأة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة، وللدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة لجهودهن لتعزيز مكانة المرأة ودعمهن لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد السفير طارق بخيت بأن استضافة مصر لفعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، يؤكد اهتمامها البالغ بالحفاظ على حقوق المرأة ودعم تمكينها، وذلك إيماناً بدور المرأة الفعال.

وتجدر الإشارة إلي أن الجلسة الافتتاحية تضمنت عروضا لجميع وفود الدول المشاركة فى فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حول جهود دولهم فى مجال تمكين المرأة.