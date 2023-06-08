تعرف على أبرز فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "صحة أفريقيا"

كتب- أحمد جمعة:

شهدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد عدد من الجلسات بمشاركة مجموعة كبيرة من القادة وخبراء المجال.

حيث شهدت الفعاليات عقد جلسة عن زراعة الأعضاء تحت عنوان "زراعة الرئة في مستشفيات جامعة عين شمس: تطبيق حقيقي للعمل الجماعي الجيد"، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وهم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية، والدكتور عادل الأنصاري رئيس وحدة التخدير والرعاية المركزة بوحدة زراعة الرئة في كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور ياسر مصطفى أستاذ ورئيس قسم أمراض الصدر والحساسية بجامعة عين شمس، والدكتورة هناء الجندي أستاذ التخدير والرعاية المركزة بجامعة عين شمس.

وتضمنت الجلسة إلقاء 3 محاضرات حول دور أخصائي أمراض الصدر في زراعة الرئة، والتخدير لمتلقي زراعة الرئة ما هو الاختلاف؟، بالإضافة إلى ما بعد عملية الزراعة للرئة والرعاية الصحية المركزة للمريض.

كما شهدت فعاليات اليوم عقد جلسة عن الصحة العامة تحت عنوان «بناء أنظمة مستدامة للدم في إفريقيا»، والتي شارك فيها الدكتورة دانييلا مونيني رئيسة الشؤون الخارجية بأفريقيا للأعمال الصحية (AHB)، الدكتور مورغان شيتي رئيس اتحاد الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا، الاستاذة الدكتورة دعاء الدمرداش، أستاذ مشارك في الطب الباطني والهماتولوجيا السريرية كلية الطب جامعة القاهرة، جوناثان كايتل مدير الاستراتيجية والتحول، دياجنوستيكس أفريقيا روش، الدكتورة إريكا مونفارديني مديرة البيانات والشراكات بشركة بي-ميديكال سيستمز.

بالإضافة إلى عقد جلسة تحت عنوان «تحديات الأمومة في أفريقيا»، وذلك بمشاركة د. نبيل موريس جرجس أستاذ طب قلب الجنين والأطفال بجامعة باريس ، د. غادة قزامل استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمعهد القلب، د. يوسف أبو علوان أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة الزقازيق ، د. هبة الله عطية أستاذ طب القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.

كما شهد اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، عقد جلسة الصحة العامة تحت عنوان « بناء نظم صحية مرنة والأمن الصحي وتصميم حزم المزايا الصحية»، والتي شارك فيها عدد من المسئولين والخبراء وهم الدكتور عمرو قنديل، وكيل وزارة الصحة والسكان للطب الوقائي، الدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، والدكتورة ايبير أوكيركي، المؤسسة الأفريقية للصحة العامة، والدكتور أيودول بانكول جيمس، الرئيس التنفيذي للمعهد الأفريقي للعاملين بالصحة العامة.

بالإضافة إلى مشاركة كل من الدكتور شيخ لي، الأكاديمية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في السنغال ( ANSTS)، والدكتور كوالاديب سيمي، التحالف الدولي لمؤسسات المرضى، والدكتور عوض مطرية، مدير إدارة النظم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أما فيني، زميل معهد الأبحاث الاجتماعية والإحصائية والاقتصادية بجامعة غانا.

في سياق متصل، شهد اليوم الخميس، عقد جلسة نقاشية تحت عنوان «النزيف في أفريقيا: كابوس أفريقي، التحديات والحلول»، شارك فيها الدكتور شريف عبد الفتاح، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بالأكاديمية الطبية العسكرية كرئيسًا للجلسة، الدكتور بريموس سعيدية مستشفى رابينينسيا التذكاري بتنزانيا، د. إبراهيم مصطفى أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، د. أيمن عبد العزيز، د. إسماعيل عبد الله-أستاذ الجراحة العامة- جيبوتي.

وتشهد الفعاليات، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.

ويجمع المعرض والمؤتمر كافة ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.