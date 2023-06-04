الأرصاد: كتل هوائية شمالية تعمل على خفض الحرارة

(مصراوي):

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد شهدت على مدار الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة وعواصف ترابية، لافتةً إلى أنَّ اختلاف الكتل الهوائية المؤثرة على الطقس في مصر منذ الأمس قادمة من البحر المتوسط، أدت إلى انخفاض درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 6 درجات.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية DMC، أنَّ الكتل الهوائية الشمالية المتسببة في انخفاض درجات الحرارة أعادت الطقس في مصر إلى المعدلات الطبيعية.



تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه تم رصد درجات حرارة تراوحت بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى أمس، وأنَّ التوقعات تشير إلى استمرار الطقس على هذا النحو حتى يوم الأربعاء المقبل.