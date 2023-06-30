ثالث أيام العيد.. ضبط 96 حالة لذبح الأضاحي بالشوارع في الجيزة

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود الأحياء والمراكز في تنفيذ قرار حظر ذبح الأضاحي بالشوارع والطرق العامة حفاظا على البيئة وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك ومنع جمع جلود الهدي والأضاحي بدون تصريح من مديرية الطب البيطري.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية لليوم الثالث والتي أسفرت عن تحرير 96 محضرًا سواء للذبح في الشوارع أو لسيارات ومواطنين يقومون بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطري وبالمخالفة للقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث جاء مركز أوسيم في المقدمة بضبط 21 حالة ذبح بالشوارع وحي بولاق الدكرور 52 حالة بجمع جلود الأضاحي.

وأكد محافظ الجيزة، أن مجازر المحافظة البالغ عددها 21 مجزرا موزعين بكل قطاعات المحافظة تستقبل أي أضاحي على مدار اليوم طوال أيام العيد وذلك تحت إشراف بيطري بعيدا عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبي في حدوث أضرار بيئية وصحية وللحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحي لعدم تصريف المخلفات بها.



كما تابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التموينية في ثالث أيام عيد الأضحى والتي أسفرت عن تحرير 35 محضرا لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز والتلاعب في الأرصدة والغلق.