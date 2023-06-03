الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبد الناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم سيشهد الطقس انخفاض درجات الحرارة، مع غياب تام للرمال والأتربة.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم السبت، أنه يوجد أيضا تحسن في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية حيث تسجل القاهرة 34 درجة بعد أن وصلت لأكثر من 40 درجة أمس.

وتابعت: يوجد نشاط للرياح القادمة من البحر المتوسط تعمل على تحسن الطقس، كما أنها غير محملة بالرمال أو الأتربة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال الأيام الماضية متعارف عليها خلال فصل الربيع، حيث تشهد تقلبات جوية سريعة وحادة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى مع نهاية الأسبوع على أغلب المناطق.