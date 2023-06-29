تحذير للمواطنين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وسبب الإحساس بارتفاع الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استمرار الاستقرار على أغلب المحافظات حيث تظل الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، والتي تسجل على القاهرة 33 إلى 35 درجة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت غانم، في تصريحات اليوم، أن السبب في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن المعلنة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تتسبب في الإحساس بحرارة أعلى من المعلنة بحوالي 3 درجات، حيث نشعر بها وكأنها 38 درجة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن الأجواء خلال فترة النهار تكون حارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد.

وحذرت غانم المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا، حيث تكون الحرارة في ذروتها خلال هذه الفترة.

وتابعت: مع دخول فترة الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، كما يكون هناك نشاط للرياح على أغلب المناطق تعمل على تلطيف حالة الطقس.