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BBC

السيسي يهنئ هاتفيا نظيره السوري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

06:55 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.

بدوره، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للتهنئة الكريمة من الرئيس السيسي، كما أعرب عن خالص الأمنيات الطيبة لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

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