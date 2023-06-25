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BBC

الطقس غدا الاثنين.. حرارة أعلى من المتوقع وتحذير من التعرض للشمس

05:04 م الأحد 25 يونيو 2023
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    الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 18 صورة
    حالة الطقس
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كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 26 يونيو الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود غدا الاثنين طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه بالنسبة لحالة الطقس ليلا، تكون معتدلة الحرارة على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور والإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الطبيعي.

وتابعت أنه يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

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حالة الطقس الطقس درجات الحرارة

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