جوارديولا وأسرته فى زيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية

كتب- محمد شاكر

يزور مصر حالياً، المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، في زيارة خاصة لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوى ومؤثر فى الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسبانى والذى شهد نمواً كبيراً في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.

وقد وصل بيب جوارديولا وأسرته، مطار القاهرة، مساء أمس، من إسبانيا، وكان فى استقباله نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.

وبدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة.

كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدعوته على مأدبة غذاء بأحد الفنادق المُطلة علي الأهرامات، وكان فى استقباله أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث رحبوا بهم وبأسرته، وتم إهدائهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذى أبدى إعجابه الشديد به.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان علي إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.